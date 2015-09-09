《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
阿里巴巴 64.04 +3.13 +5.14 5257699
京东 24.67 +0.72 +3.01 20122567
新浪 38.03 +0.24 +0.64 1415365
搜狐 43.93 -0.45 -1.01 359916
网易 114.21 +1.84 +1.64 1124417
百度 150.11 +1.93 +1.30 2873820
台湾
台湾积体电路 19.88 -0.17 -0.85 2544931
联电 1.75 -0.02 -1.13 168202
日月光 5.17 +0.10 +1.97 351099
矽品精密 6.41 -0.07 -1.08 989837
和信超媒体 0.53 -0.01 -2.76 16500
友达 3.28 +0.00 +0.00 519163
中华电信 30.24 +0.32 +1.07 116268
台湾国际航电 36.68 -0.99 -2.63 1268885
香港
中国移动 59.64 +0.19 +0.32 318561
中国联通 13.25 -0.06 -0.45 178985
中国电信 51.41 -0.12 -0.23 9061
中芯国际 4.39 -0.09 -2.01 3812
电讯盈科 5.21 -0.19 -3.43 239
(完)
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路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”