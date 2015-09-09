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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 06:05 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--9月9日

以下为中港台三地科技，媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价：

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

阿里巴巴 64.04 +3.13 +5.14 5257699

京东 24.67 +0.72 +3.01 20122567

新浪 38.03 +0.24 +0.64 1415365

搜狐 43.93 -0.45 -1.01 359916

网易 114.21 +1.84 +1.64 1124417

百度 150.11 +1.93 +1.30 2873820

台湾

台湾积体电路 19.88 -0.17 -0.85 2544931

联电 1.75 -0.02 -1.13 168202

日月光 5.17 +0.10 +1.97 351099

矽品精密 6.41 -0.07 -1.08 989837

和信超媒体 0.53 -0.01 -2.76 16500

友达 3.28 +0.00 +0.00 519163

中华电信 30.24 +0.32 +1.07 116268

台湾国际航电 36.68 -0.99 -2.63 1268885

香港

中国移动 59.64 +0.19 +0.32 318561

中国联通 13.25 -0.06 -0.45 178985

中国电信 51.41 -0.12 -0.23 9061

中芯国际 4.39 -0.09 -2.01 3812

电讯盈科 5.21 -0.19 -3.43 239

(完)

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美股盘前/盘后 美股一周展望

Nasdaq最活跃个股 纽约证交所最活跃个股

Nasdaq涨幅居前个股 纽约证交所涨幅居前个股

Nasdaq跌幅居前个股 纽约证交所跌幅居前个股

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