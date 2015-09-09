版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 06:48 BJT

****日韩经济指标预测--9月10日-9月17日****

以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程：  
    
    GMT时间  经济指标/活动                          公布时段     预估值       前值 
    
    9月7日当周    
     
    9月9日(三)     
    2350 日本企业物价(较前月)                           8月       -0.4%       -0.2%
                 (较上年同期)                                     -3.3%       -3.0%
    2350 日本机械订单(较前月)                           7月       +3.7%       -7.9%
                     (较上年同期)                                +10.5%      +16.6%
    2350 日本投资海外债券(亿日圆)                      前周        --     买超9,003
         外资投资日本股票(亿日圆)                                  --     卖超6,303 
    
    9月10日(四)
    0300 韩国L货供额(较上年同期)                        9月        --         +9.7%
    2350 日本大型制造业景气判断指数                   第三季       --         负6.0
    
    9月11日(五)    
     --  韩国央行利率决议                              9月         --         1.50%
    0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月         --         42.30
    0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数         9月         --         39.00
    
    9月14日当周 
    
    9月14日(一)  
    0430 日本工业生产(较前月)                       7月修正值      --         -0.6%
             产能利用指数(较前月)                      7月         --         +0.7%
    
    9月15日(二)
     --  韩国出口(较上年同期)                       8月修正值      --        -14.7%
             进口(较上年同期)                                      --        -18.3%
             贸易收支(亿美元)                                      --        顺差43
    
    9月16日(三)
    2350 日本出口(较上年同期)                          8月         --         +7.6%
             进口(较上年同期)                                      --         -3.2%
             贸易收支(亿日圆)                                      --     逆差2,681
    
    9月17日(四)
    2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期)           8月         --         -4.0%
                                (较前月)                            --        -0.3%(完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐