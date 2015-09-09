日韩经济指标预测--9月10日-9月17日****

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 9月7日当周 9月9日(三) 2350 日本企业物价(较前月) 8月 -0.4% -0.2% (较上年同期) -3.3% -3.0% 2350 日本机械订单(较前月) 7月 +3.7% -7.9% (较上年同期) +10.5% +16.6% 2350 日本投资海外债券(亿日圆) 前周 -- 买超9,003 外资投资日本股票(亿日圆) -- 卖超6,303 9月10日(四) 0300 韩国L货供额(较上年同期) 9月 -- +9.7% 2350 日本大型制造业景气判断指数 第三季 -- 负6.0 9月11日(五) -- 韩国央行利率决议 9月 -- 1.50% 0200 日本汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 42.30 0200 韩国汤森路透/益普索主要消费者信心指数 9月 -- 39.00 9月14日当周 9月14日(一) 0430 日本工业生产(较前月) 7月修正值 -- -0.6% 产能利用指数(较前月) 7月 -- +0.7% 9月15日(二) -- 韩国出口(较上年同期) 8月修正值 -- -14.7% 进口(较上年同期) -- -18.3% 贸易收支(亿美元) -- 顺差43 9月16日(三) 2350 日本出口(较上年同期) 8月 -- +7.6% 进口(较上年同期) -- -3.2% 贸易收支(亿日圆) -- 逆差2,681 9月17日(四) 2100 韩国生产者物价指数(PPI)(较上年同期) 8月 -- -4.0% (较前月) -- -0.3%(完)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”