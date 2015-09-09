《美国重要政经日程》--9月10日

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
(除特别说明外，均为GMT时间)
1230 - 劳工部公布一周初请失业金人数；以及8月份进出口物价
1400 - 商务部公布7月份批发(趸售)库存
1400 - 房贷美(Freddie Mac)公布一周美国抵押贷款利率
1430 - 美国能源资料协会(EIA)公布美国一周地下天然气库存
1500 - 美国能源资料协会公布一周石油库存和生产数据(因劳动节假日而自周三推迟至周四)
1500 - 财政部每周例行宣布标售三个月期和六个月期国库券，并宣布发售52周期国库券和10年期通胀保值债券(TIPS)
1700 - 财政部标售30年期公债
2000 - 农业部(USDA)公布一周全球棉花价格
2000以后 - 美国投资公司协会(ICI)公布一周货币市场共同基金数据
2030 - 美联储公布一周资产负债表
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 王丽鑫)
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。