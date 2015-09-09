全球贵金属：9月9日SPDR黄金持仓下降0.61%至678.18吨

路透9月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的682.35吨下降0.61%，至678.18吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的21,938,357.2盎司降至21,804,251.9盎司。(完)