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市场报道 | 2015年 9月 10日 星期四 06:55 BJT

全球贵金属：9月9日SPDR黄金持仓下降0.61%至678.18吨

路透9月9日 - 全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量较周二的682.35吨下降0.61%，至678.18吨。

以盎司计，其黄金持仓量 从周二的21,938,357.2盎司降至21,804,251.9盎司。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉；审校 龚芳)

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