美国与加拿大经济指标预测--9月10日-9月17日****

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
以下为美国和加拿大近期预定公布的重要经济数据及活动日程：
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
9月7日当周
9月10日(四)
1230 加拿大产能利用率 第二季 81.7% 82.7%
1230 加拿大新屋价格指数 7月 +0.2% +0.3%
1230 美国进口物价(较前月) 8月 -1.6% -0.9%
出口物价(较前月) -0.3% -0.2%
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 9月5日当周 27.5 28.2
四周均值(万人) -- 27.6
续请失业金人数(万人) 8月29日当周 225.0 225.7
1400 美国趸售(批发)库存(较前月) 7月 +0.3% +0.9%
趸售销售(较前月) +0.1% +0.1%
9月11日(五)
1230 美国最终需求PPI(较上年同期) 8月 -0.9% -0.8%
(较前月) -0.1% +0.2%
扣除食品与能源的PPI(较上年同期) +0.7% +0.6%
(较前月) +0.1% +0.3%
扣除食品、能源与贸易的PPI(较上年同期) -- +0.9%
(较前月) -- +0.2%
1400 美国路透/密西根大学消费者信心指数 9月初值 91.2 91.9
现况指数 103.6 105.1
预期指数 82.8 83.4
1800 美国联邦预算(亿美元) 8月 赤字815 赤字1,492
9月14日当周
9月14日(一)
暂无重要数据公布
9月15日(二)
1230 美国纽约联储制造业指数 9月 正3.9 负14.92
1230 美国零售销售(较前月) 8月 +0.4% +0.6%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.3% +0.4%
1315 美国工业生产(较前月) 8月 -0.2% +0.6%
产能利用率 77.8% 78.0%
制造业产出(较前月) -0.1% +0.8%
1400 美国企业库存(较前月) 7月 +0.2% +0.8%
9月16日(三)
1230 加拿大制造业销售(较前月) 7月 -- +1.2%
1230 美国经季节调整的消费者物价指数(CPI)(较前月) 8月 持平 +0.1%
未经季节调整的CPI(较上年同期) +0.2% +0.2%
经季节调整的核心CPI(较前月) +0.2% +0.1%
未经季节调整的核心CPI(较上年同期) +1.9% +1.8%
每周平均实质所得(较前月) -- +0.4%
1400 全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 9月 61 61
1530 美国克利夫兰联邦储备银行CPI中值 8月 -- +0.2%
2000 美国整体资本净流动(亿美元) 7月 -- 净流出1,103
外国购买美国公债(亿美元) -- 净买入698
9月17日(四)
1230 美国经常帐收支(亿美元) 第二季 赤字1,100 赤字1,133
1230 美国建筑许可年率(万户) 8月 115.6 113.0
房屋开工年率(万户) 117.3 120.6
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 9月 6.0 8.3
1800 美联储公布利率决议 -- -- 0-0.25% (完)
经济指标预测或公布日程
美国与加拿大 日本与韩国
欧洲 澳洲与新西兰
中国 台湾 已公布经济指标一览
美国 日本
欧洲 韩国
中国 香港
澳洲 台湾 (整理 王兴亚；审校 张荻)
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