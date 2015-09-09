版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 07:57 BJT

金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

路透9月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周三)走势纵览。

MSCI新兴市场指数 收报809.51点，上涨2.4%。

中国股市：沪综指放量收升2.3%连二日反弹，题材股活跃市场信心回暖

中国汇市：人民币收盘三连跌与离岸价差收窄，监管从严央行干预压力降低

香港股市：恒指大涨4.1%，涨幅为2011年12月以来最大

============================================================================

巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,657.098点，下跌0.22%。

巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7987/94，上日收报3.8170/90。

============================================================================

南非股市：上扬，因中国经济数据好于预期，且美联储9月升息看来可能性降低。指标Top-40指数 收报44,249.39点，上涨0.32%；大盘综合指数 收报49,723.55点，上涨0.3%。

南非汇市：兰特兑美元连升第二日，因寄望中国出台更多刺激计划

=========================================================================

印度股市：延续上日涨势，受全球股市上涨支撑。BSE指数 收报25,719.58点，上涨1.59%；NSE指数 收报7,818.6点，上涨1.7%。

印度汇市：卢比兑美元 收报66.405/66.415，上日收报66.545/66.555。

============================================================================

俄罗斯股市：指标RTS指数 报796.69点，上涨0.34%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报433.22点，上涨0.66%。

俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.485，贬值0.73%；卢布兑欧元 报76.704,贬值0.66%。(完) (整理 汪红英；审校 郑茵)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐