金砖国家：9月9日股汇市收盘纵览

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
路透9月10日 - 以下为“金砖国家(BRICS)”－中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币9月9日(周三)走势纵览。
MSCI新兴市场指数 收报809.51点，上涨2.4%。
中国股市：沪综指放量收升2.3%连二日反弹，题材股活跃市场信心回暖
中国汇市：人民币收盘三连跌与离岸价差收窄，监管从严央行干预压力降低
香港股市：恒指大涨4.1%，涨幅为2011年12月以来最大
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巴西股市：指标股指Bovespa指数 收报46,657.098点，下跌0.22%。
巴西汇市：雷亚尔兑美元 收报3.7987/94，上日收报3.8170/90。
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南非股市：上扬，因中国经济数据好于预期，且美联储9月升息看来可能性降低。指标Top-40指数 收报44,249.39点，上涨0.32%；大盘综合指数 收报49,723.55点，上涨0.3%。
南非汇市：兰特兑美元连升第二日，因寄望中国出台更多刺激计划
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印度股市：延续上日涨势，受全球股市上涨支撑。BSE指数 收报25,719.58点，上涨1.59%；NSE指数 收报7,818.6点，上涨1.7%。
印度汇市：卢比兑美元 收报66.405/66.415，上日收报66.545/66.555。
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俄罗斯股市：指标RTS指数 报796.69点，上涨0.34%；MSCI明晟俄罗斯指数 收报433.22点，上涨0.66%。
俄罗斯汇市：卢布兑美元 报68.485，贬值0.73%；卢布兑欧元 报76.704,贬值0.66%。(完) (整理 汪红英；审校 郑茵)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”