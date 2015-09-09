《中国报摘》--中国证券报9月10日

--国务院总理李克强表示，当前世界经济仍处于波动之中，复苏依然乏力。要实现世界经济真正复苏，必须有强劲、可持续、平衡的增长，需要培育新的动能。各国应携起手来，同舟共济，发挥比较优势，共绘经济增长新蓝图，使世界经济有一个焕然一新的局面。