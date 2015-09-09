《中国报摘》--中国证券报9月10日

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
* 头版头条:
--国务院总理李克强表示，当前世界经济仍处于波动之中，复苏依然乏力。要实现世界经济真正复苏，必须有强劲、可持续、平衡的增长，需要培育新的动能。各国应携起手来，同舟共济，发挥比较优势，共绘经济增长新蓝图，使世界经济有一个焕然一新的局面。
* 其他:
--国务院日前同意设立福州新区。设立并建设好福州新区，是实施国家区域发展总体战略、贯彻落实国家支持福建省经济社会发展一系列重大政策的重要举措。
--全国中小企业股份转让系统发布相关规则，就申请挂牌公司子公司、环保、持续经营能力、财务规范性、实际控制人变更或主要业务转型等问题进行了解答。
--8月网贷行业综合收益率为12.98%，环比下降了0.6%，创历史新低。业内人士分析指出，收益率整体下滑主要是因为高息平台的隐退。随着互联网金融指导意见、最高法相关司法解释规范等政策的出台，行业正在加速告别高息揽客时代。(完) 注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 台湾报摘 (发稿 徐永；; 审校 杨淑祯)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”