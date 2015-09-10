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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:07 BJT

表格：外资上周继续卖超日股，日本投资者仍买超海外债券

路透东京9月10日 - 日本财务省周四公布的资本流动数据显示，截至
9月5日的一周，外资依然卖超日本股票。

    外资9月5日止当周在日本股市卖超9,860亿日圆，前一周为卖超6,269
亿日圆。

    日本投资人最近一周买超海外债券11,205亿日圆，前一周为买超9,01
7亿日圆。

    下表为净投资数据细目，单位为10亿日圆：

    外资在日本投资(负值代表卖超)：

                         股市            债市       货币市场
    8月30日-9月5日　  　-986.0         -338.6       -1,394.4 
    8月23日-8月29日     -626.9r        +230.1       +1,637.2 

    日本在海外投资(负值代表净卖出，意味着资金流入日本)：

                         股市           债市        货币市场
    8月30日-9月5日      +868.5       +1,120.5          +57.7 
    8月23日-8月29日     +582.7         +901.7r         -12.4

    注：
    --r为修正值
    --债券包括受益凭证

    欲登录日本财务省网站了解资本流动情况，请点选
link.reuters.com/syk43s

    欲登录日本财务省网站了解证券投资资金流动情况，请点选
link.reuters.com/tyk43s (完)
  
 (编译 白云; 审校 戴素萍)

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