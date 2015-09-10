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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:33 BJT

《全球汇市》新西兰降息打压新西兰元大跌，澳元连带受累

纽约 当日 今年来 2014年

最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

欧元/美元 1.1234 1.1204 0.27 -7.13 1.2097

美元/日圆 120.20 120.48 -0.23 0.62 119.68

欧元/日圆 135.03 134.99 0.03 -7.02 144.78

美元/瑞郎 0.9740 0.9747 -0.07 -2.02 0.9941

英镑/美元 1.5355 1.5363 -0.05 -1.40 1.5573

美元/加元 1.3276 1.3255 0.16 14.27 1.1618

澳元/美元 0.6959 0.7014 -0.78 -14.80 0.8168

新西兰元/美元 0.6265 0.6385 -1.88 -19.65 0.7797

澳元/日圆 83.650 84.500 -1.01 -14.41 97.750

新西兰元/日圆 75.310 76.930 -2.11 -19.45 93.310

英镑/日圆 184.57 185.09 -0.28 -0.68 186.38

澳元/新西兰元 1.1104 1.0944 1.46 6.07 1.0469

附注：上收市价是纽约汇市2100GMT(冬令时间)或2000GMT(夏令时间)报价，当日涨跌幅亦以此为基准计算。(完)

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全部现汇报价 (编译 王丽鑫/汪红英/孙国玉/王颖；审校 白云/戴素萍/龚芳)

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