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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:29 BJT

《全球主要国家债券发行预告》--9月10日-9月17日

以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。

日期 时间 国家 规模 发行细节 9/10 日本 标售五年期公债 9/10 美国 发售30年期公债 9/10 日本 标售三个月期贴现国库券 9/10 意大 标售国库券

利 9/11 意大 标售中长期债券

利 9/14 1350 法国 标售国库券(BTF)

9/14 德国 20亿欧元 标售国库券

9/15 西班 标售六个月和12个月期国库券

牙 9/16 英国 标售2025年到期、票息2%的公债

9/16 日本 标售20年期公债

9/16 日本 标售12个月期贴现国库券

9/16 德国 20亿欧元 标售30年期联邦债券

9/17 日本 标售三个月期贴现国库券 9/17 法国 标售中期政府债券(BTAN)/指数关联

债券

注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)

美国公债发行日程表 全球主要国家发债预告

美国现货公债 欧元区公债市场

日本公债市场 英国公债市场

台湾债市 中国债市

美国指标公债报价 欧元区指标公债报价

(编译 王兴亚；审校 龚芳)

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