《全球重要经济事件一览表》--9月10日-9月17日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
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9月10日(四)
华盛顿--美国财政部副部长拉斯金(Sarah Bloom Raskin)在国际战略研究中心会议上发表讲话(1300)。
伦敦--英国央行公布利率决定，并公布9月政策会议的会议记录(1100)。
卢森堡--欧洲央行执委会成员莫尔许发表讲话，题为“数字化程度提高背景下的金融市场演变”(0630)。
维也纳--欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼就“迈向真正的经济与货币联盟”发表讲话(0700)。
卢森堡--欧洲央行执委科尔发表讲话(0830)。
荷兰比瑟姆--欧洲央行执委普雷特在退休基金论坛发表主题演讲(1100)。
9月11日(五)
纽约--欧洲央行银行业监管委员会主席努伊(Daniele Nouy)发表讲话(1145)。
菲律宾宿务--美国财政部负责国际金融事务的助理部长Ramin Toloui参加亚太经合组织(APEC)财政会议的联合新闻发布会(2000)。
英国加的夫--英国央行货币政策委员会(MPC)委员福布斯在第47届“货币、宏观与金融”(Money, Macro and Finance Research Group)年会上发表主旨讲话(1115)。
卢森堡--欧洲央行执委科尔发表讲话(0600)。
卢森堡--欧盟财长非正式会议(至9月12日)。
9月14日(一)
巴黎--欧洲央行管理委员会委员诺亚在法国央行基金会创建20周年庆祝会上致开幕词(0700)。
东京--日本央行举行货币政策会议(至9月15日)。
9月15日(二)
意大利米兰--意大利央行总裁维斯科和意大利经济部长帕多安在意大利论坛发表讲话。
东京--日本央行公布利率决定(0200)。
悉尼--澳洲央行公布9月政策会议的会议记录(0130)。
9月16日(三)
巴黎--经济合作暨发展组织(OECD)发布主要经济体宏观经济关键指标的最新预估(0900)。
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)举行为期两天的议息会议(至9月17日)。
法兰克福--德国央行货币政策委员Andreas Dombret在EBS研讨会上发言。
法兰克福--欧洲央行管理委员会和全行委员会会议。无利率决定公布(至9月17日)。
哥本哈根--丹麦央行召开新闻发布会，发布季度货币政策回顾(0830)。
悉尼--澳洲央行助理总裁德贝尔(Guy Debelle)在澳洲精算协会的研讨会上就“金融市场当前的问题”发表讲话。
9月17日(四)
华盛顿--美国联邦公开市场委员会(FOMC)公布利率决定，而后发布政策声明(1800)。
华盛顿--美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席叶伦召开有关利率的新闻发布会(1830)。
澳洲堪培拉--澳洲央行总裁史蒂文斯出席议会听证会(2330)。
东京--日本央行总裁黑田东彦在证券公司年会上发言(0635)。
伯尔尼--瑞士央行货币政策评估(0730)。
注：路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻。(完)
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台湾重要政经日程 (编译 孙国玉；审校 张荻)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同