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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:25 BJT

《香港报摘》--经济日报9月10日

**头版头条**

--环球股市连日大升，港股恒生指数 两天累计涨1,547点，成交重上千亿港元，显示资金正进行实盘抢货。惟加息忧虑遏抑美股，港股外围急回吐。

**其他**

--内地消费受经济放慢影响，阿里巴巴 预料第二季的商品成交总额增长将较预期低，有分析认为，行业的增长已经达至瓶颈。

--此前称将人民币兑成港元而录得6,000万港元滙兑亏损的I.T 宣布，公司财务总裁曾庆洪辞职，并正物色合适人选填补空缺。

--今日挂牌的广东省超市连锁店运营商顺客隆 上市前暗盘价收报2.95港元，较招股价升2.43%。 （完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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