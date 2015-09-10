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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:37 BJT

中港个股：重庆钢铁拟定增A股募资近50亿元，投向与韩国浦项合资项目

路透上海9月10日 - 中国钢铁生产商--重庆钢铁 周四公告称，拟以3.86元/股价格非公开发行不超过12.85亿股A股，募集资金总额不超过49.62亿元人民币，将用于重钢-POSCO冷轧板材项目与重钢-POSCO镀锌板材项目，并偿还银行贷款。

据公告，本次募集资金投资项目为重庆钢铁与韩国浦项钢铁(POSCO) 合资建设，双方已于8月6日签订合作协议书，但该协议书仍需经过POSCO内部有权部门批准后方才最终生效。

重庆钢铁8月初曾公告称，该公司与韩国浦项钢铁就开展冷轧及镀锌合资项目达成初步协议，投资总额暂定62亿元。

重钢此前因筹划非公开发行股票事宜于8月初停牌，公司股票将于今日复牌，其A股停牌前收报4.41元。（完）

欲浏览于详情，请点选：here (发稿 吴芳；审校 张喜良)

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