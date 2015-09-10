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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:32 BJT

标题新闻：新西兰8月房价下跌0.9%，但销量增加，最大城市奥克兰房价上涨0.8%--房地产协会(REIN)

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本.欲浏览英文报导全文,请点选

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