中国个股：方正证券称旗下民族证券被中国证监会立案调查

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 中国中型券商--方正证券 周四公告称，全资子公司民族证券昨接获中国证监会通知，证监会已决定就20.5亿元人民币款项事项对民族证券立案调查。
公告称，立案调查期间，方正证券将督促民族证券积极配合中国证监会的调查工作，并就相关事项及时履行信息披露义务。
因会计师在审计民族证券2014年报时，对于账面列示的民族证券存放在恒丰银行的20.5亿元协议存款存在异议，方正证券及北京证监局等监管部门自5月开始自查和调查。方正证券发现该款项非协议存款，而是以恒丰银行作为通道和受托人，全部投向四川信托的的单一资金信托计划的委托投资。
北京证监局此前调查报告认为，在2014年9月以后民族证券的财务报表中，均将这笔20.5亿元的投向定性为银行存款，导致其年度报告、净资本计算表、风险资本准备计算表、风险控制指标监管报表等报表存在违反会计准则、证券公司净资本计算规则的情形。
截止6月9日，上述20.5亿款项中，累计已有2亿1,128.82万元转回民族证券。
7月，方正证券因涉嫌未披露控股股东与其他股东间关联关系等信息披露违法违规，被中国证监会立案调查。（完） (发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同