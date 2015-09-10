《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
*工商时报：
--大环境不佳加上基期垫高效应，15家上市柜金控公司获利动能渐熄火，前八月累计自结获利转为衰退，如就个别金控来看，也仅剩五家获利较去年同期维持成长，法人预估，第四季大环境如果没有明显复苏，不排除金控全年获利出现较去年衰退的可能。
--合作金库 已在上周收到柬埔寨央行所发出的核准函，准许合库继设立金边分行及两家金边支行后，赴紧临吴哥窟的城市--暹粒开设支行，这可说是台资银行在柬埔寨的分支行扩点首度跨出〞大金边〞范围，且为台资银行首度跨足柬埔寨观光圣地吴哥窟开立分支行，具有相当的指标意义。
*经济日报：
--台中银行 组织大改造，业务单位增为四大部门，昨日董事会通过新设消费金融部与金融商品行销部（TMU），搭配既有的企金部与财富管理部，一方面提升高利差的消金获利，也要由传统业务进阶到全方位投资商机。
--鸿海 积极布局智财专利，国外网站报导，11月拍卖会上，鸿海将拍卖27项专利组合。鸿海指出，集团专利货币化，帮助集团专利创造最大的价值。
--台北市公告，针对非自用的五种囤房样态，大降囤房税，房屋税率自最高百分之三点六降回至百分之一点五及百分之二。市府表示 ，这项措施是防错杀条款，财政部支持台北市〞非囤房不课重税〞的修正原则，认为将会带动让同样采住家房屋分级税率的新北、桃园、宜兰及连江等四县市，跟进向下修正囤房税率。(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。
台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同