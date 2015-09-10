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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:31 BJT

《台湾报摘》--工商时报、经济日报9月10日

*工商时报：

--大环境不佳加上基期垫高效应，15家上市柜金控公司获利动能渐熄火，前八月累计自结获利转为衰退，如就个别金控来看，也仅剩五家获利较去年同期维持成长，法人预估，第四季大环境如果没有明显复苏，不排除金控全年获利出现较去年衰退的可能。

--合作金库 已在上周收到柬埔寨央行所发出的核准函，准许合库继设立金边分行及两家金边支行后，赴紧临吴哥窟的城市--暹粒开设支行，这可说是台资银行在柬埔寨的分支行扩点首度跨出〞大金边〞范围，且为台资银行首度跨足柬埔寨观光圣地吴哥窟开立分支行，具有相当的指标意义。

*经济日报：

--台中银行 组织大改造，业务单位增为四大部门，昨日董事会通过新设消费金融部与金融商品行销部（TMU），搭配既有的企金部与财富管理部，一方面提升高利差的消金获利，也要由传统业务进阶到全方位投资商机。

--鸿海 积极布局智财专利，国外网站报导，11月拍卖会上，鸿海将拍卖27项专利组合。鸿海指出，集团专利货币化，帮助集团专利创造最大的价值。

--台北市公告，针对非自用的五种囤房样态，大降囤房税，房屋税率自最高百分之三点六降回至百分之一点五及百分之二。市府表示 ，这项措施是防错杀条款，财政部支持台北市〞非囤房不课重税〞的修正原则，认为将会带动让同样采住家房屋分级税率的新北、桃园、宜兰及连江等四县市，跟进向下修正囤房税率。(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

台湾报摘 中国报摘 香港报摘/社评/财经评论 (记者 高洁如; 审校)

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