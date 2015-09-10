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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:13 BJT

全球金市：金价徘徊在近四周低位，上日创近两个月最大单日跌幅

　　股市上涨降低黄金避险需求，而美元走强则使黄金对其他货币持有者而言更加昂贵。

交易商亦静待美联储9月17日将发布的政策声明，以期一窥美国升息时点的端倪。

美国7月职位空缺大增至记录高位，雇主似不容易找到雇员。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美联储接近升息 。

投资者对黄金的兴致不高。全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust 周三黄金持仓量减少0.61%，至678.18吨，为8月12日以来最大降幅。

印度财长表示，该国即将发行黄金债券，推出促进家庭持有的黄金流通的计画，主要目的为促使投资者撤离黄金实货，削减庞大的进口。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 孙国玉/龚芳; 审校 戴素萍/王丽鑫)

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