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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:45 BJT

《交易视点》台债料修正，但经济不佳可支撑债市--群益金鼎证

路透台北9月10日 - 台湾群益金鼎证券最新债市日评认为，股市近期较稳定，且先前降息预期反应大，短期内台债可能有修正机会；不过台湾内部经济数据仍弱且前景不佳，加上短率走低仍可支撑债市。

五年券104/9期 、10年券104/12期 殖利率预期区间在0.73-0.80%、1.17-1.25%。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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