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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:48 BJT

《中国报摘》--其他报纸重要消息9月10日

**上海证券报**

--中美合资银行浦发矽谷银行宣布正式启动人民币业务，从而结束了不能为中国本土企业提供本币服务的历史。这家于2012年开业银行于今年5月正式获得银监会的批复，获准为其客户提供人民币银行产品及服务。

--重庆钢铁 发布定增预案，公司拟以3.86元每股的价格定增约12.85亿股，募资不超过49.62亿元人民币，投向公司与韩国浦项钢铁公司 合资建设的“重钢-POSCO冷轧板材”与“重钢-POSCO镀锌板材”两项目及偿还银行贷款。

**证券时报**

--中国社会科学院金融研究所发布的上市公司景气指数显示，二季度上市公司景气指数有所回升，预计三季度上市公司经营状况仍会保持回升态势。

**东方早报**

--方正证券 公告称，全资子公司民族证券接获中国证监会通知，中国证监会已决定就20.5亿元人民币款项事项对民族证券立案调查。(完)

注：路透并未对以上相关报导进行核实，无法担保其准确性。

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