《独家新闻》德意志交易所推迟亚洲扩张计划，因软件问题和市场动荡

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透法兰克福9月9日 - 据三名知情人士周三透露，金融市场动荡以及软件问题导致德意志交易所 将亚洲衍生品交易和清算所计划推迟了约18个月。
这家德国交易所运营商曾于6月表示，总部设在新加坡的Eurex Asia衍生品交易和清算所将于2016年第二季投入运营。
其中一位知情人士称，该交易所的C7清算软件问题是推迟的原因之一。“该软件在一些测试中仍无法顺利运行，”这名知情人士说。
一名德意志交易所发言人大体证实，Eurex Asia投运时间将因内部和外部原因推迟到2017年，但未提供细节。
“该项目的范围和目标仍未改变；大幅扩张亚洲业务是我们公司策略的重要一环，”该发言人表示。
除了Eurex Asia计划之外，德意志交易所今年稍早宣布，已同意与上海证交所和中国金融期货交易所开展合资项目，为中国大陆之外投资者开发并营销中国股票、债券和交易所上市基金(ETF)。(完) (编译 王颖；审校 白云)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同