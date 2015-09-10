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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:03 BJT

《交易视点》台债投资买盘对低殖利率犹豫，追价谨慎--元大宝来证

路透台北9月10日 - 台湾元大宝来证券最新债市日评认为，台湾下半年景气不易出现明显回升，在殖利率出现大幅跌势之后，投资买盘对于低殖利率有些犹豫，追价意愿谨慎，采殖利率逢高分段买入。目前等待下周变数厘清，以区间中性看待。

预料短线10年券104/12期 成交区间在1.13%-1.23%，五年券104/9期 则在0.68%-0.78%。

目前市场气氛虽较先前股市大幅下跌时恐慌的情绪来得好些，但是对于中国经济放缓程度，及外汇存底快速减少来干预汇市的作法，仍值得观察其后续发展。在新兴市场方面，资金不断外流危及国家实体经济发展，使得体质相对薄弱的国家，面对市场动荡较易发生危机，但在中国金融市场能稳住之下，亚洲新兴市场股市能稳住可能将使后续看法有所转变。(完) (整理 高洁如; 审校 张喜良)

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