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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:56 BJT

《香港报摘》--信报9月10日

**头版头条**

--环球股市纷纷好转，几个月来重创的恒生国企指数 抽升496点，创今年4月以来最大单日升幅。

**其他**

--李禄旗下对冲基金喜马拉雅资本8月24日趁港股大跌斥资1.98亿港元增持中国中车 约2,323万股股份，平均价8.519港元，现时账面利润逾千万港元。

--新世界发展 创办人郑裕彤女婿孙耀江担任主席的联合医务向港交所 提交上市文件，保荐人为摩根大通。

--立信德豪董事林鸿恩称，预料内地难于短期内重启新股上市，不少内地企业转投香港市场集资，亦有寻求借壳，最新主板“壳价”已升至约6港元。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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台湾报摘 (整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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