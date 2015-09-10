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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 08:53 BJT

《港股在美国上市的主要ADR股价表现》--9月10日

路透香港9月10日 - 
 以下为在港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周三收市价的比较.(1美元=7.7508港元<HKD=
 >)
                                                                                        
 美股道琼工业指数周三收低239.11点，或1.45%，报16,253.57点。因苹果下跌领跌大盘，且油价重
 挫拖累能源股下滑。            
                                                                                        
 公司名称            ADR代码   收盘价  涨跌幅     成交量 ADR折合每股普通股 较港股溢价
                               (美元)    (%)                   (港元)          (%)    
 -------------------------------------------------------------------------------------
 中海油                       114.270   -0.27      43060             8.857      -3.42
 中国铝业                       8.440   -2.43      16362             2.617      -3.09
 中国移动                      59.640    0.32     318561            92.452      -1.59
 中国人寿                      17.190    0.17     175495            26.647      -3.10
 中石油                        77.410    1.19      43612             6.000      -3.60
 中石化                        66.890    2.43      84776             5.185      -3.45
 汇丰控股                      39.330    0.67    2717532            60.968      -1.98
 中电信                        51.410   -0.23       9061             3.985      -2.34
 中国联通                      13.250   -0.45     178985            10.270      -1.44
 兖州煤业                       4.760    1.28      23812             3.689      -2.91
 华能国际                      43.160    0.47       8225             8.363      -1.84
 南方航空                      30.690   -1.29       8832             4.757      -2.51
 东方航空                      26.280    2.74      35850             4.074      -1.36
 中芯国际                       4.390   -2.01       3812             0.681      -4.15
    （完）

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