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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:04 BJT

期货日报：利空出尽，大连豆粕期货料探底回升

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

美豆产量预期增长和南美大豆出口超预期增长，对豆类价格形成较大压力，但是，当前的价格已充分反映了供应端的利空因素。考虑到美国大豆压榨需求较旺、南美大豆出口高峰期接近尾声，笔者判断，豆粕基本面有了较大的改善，短期的系统性风险基本消除，预计豆粕期价或将探底回升。

从盘面上看，大连豆粕1601合约8月份的跌幅并不大。数据显示，豆粕8月初最低收盘价为8月3日的2665元/吨，此后更低的收盘价为8月24日的2629元/吨，这也就是说，月末的低点较月初的低点仅仅相差36元/吨。另外，从时间上看，豆粕1601合约自8月13日开始下跌，至8月24日最低接近2600元/吨，按收盘价计算，短短8个交易日累计跌幅3.84%，远低于美豆同期跌幅5.70%。笔者判断，豆粕走势强于美豆主要是由于国内豆粕供应压力减缓而需求上升。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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