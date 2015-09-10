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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:11 BJT

宝城期货：郑州动力煤期货反弹阻力偏大，9月消费淡季煤炭需求下滑

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

随着消费淡季的到来，近期沿海动力煤市场交投清淡，动力煤现货价格继续下跌。不过，动力煤期货市场的波动性却不断加剧，周边金融市场的动荡不安也令投资者的观点继续分化。但供需关系仍是决定商品价格的核心因素，期市难以创造“泡沫”。在煤炭需求预期依然偏差的情况下，短期内动力煤期货反弹阻力较大，不是抄底好时机。 　　 　　7月初，在国内商品期货市场恐慌性抛售风潮中，动力煤期货主力1601合约最低触及374.6元/吨，但在当天急剧反弹。受供需矛盾依然突出以及空头积极增仓的影响，8月下旬，TC1601合约再创新低，最低触及367.2元/吨。过去两周，TC1601合约下跌动能明显减弱，总持仓量持续攀升显示多头增仓积极性有所增强，价格在窄幅整理行情中小幅走高。结合持仓排行数据来看，当前TC1601合约持仓量不大的中小投资者普遍存在“试多”的心理。然而，持仓量较大的主力多头依然以高位减仓或观望为主，处于浮盈状态的主力空头增仓积极性也保持偏高水平。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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