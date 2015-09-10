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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:12 BJT

光大期货：中秋备货接近尾声，大连鸡蛋期货主力合约将继续下行

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

在多空僵持一周后，周三，鸡蛋期货主力1601合约快速下行，空头占优。随着中秋备货期的结束，鸡蛋现货报价还将迎来一波新的急速下跌，1601合约还将继续走低。

　　季节性备货规律显示，蛋鸡贸易商在8月20日到9月10日前后中秋备货结束，鸡蛋现货报价将面临短期快速下行。进入到秋季以后，蛋鸡产蛋率明显提升，鸡蛋贸易商对秋季蛋价持悲观态度。另外，秋季是蛋鸡补栏的高峰期。今年受养殖利润回升影响，市场普遍预计秋季农户养殖蛋鸡的积极性将大幅提高。若蛋鸡补栏较多，则鸡蛋供应增加的可能性较大，1601合约价格走势还将面临更大的下行压力。（完）

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场。 (整理 路透中文部)

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