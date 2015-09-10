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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:17 BJT

信达期货：沪胶后市料弱势震荡，基本面整体形势依然堪忧

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

9月小长假过后，市场悲观情绪略有缓解，沪胶迎来小幅反弹行情。近月1509合约万元关口附近获得支撑，主力合约1601则再次反弹测试20日线压力。那么，市场能否就此企稳走强呢？笔者认为，宏观及基本面整体形势依然堪忧，弱势震荡或将成为后期主旋律。

　　今年国内全乳胶供应非常充裕。基于对后市悲观预期等原因，胶农很少选择将胶水做成胶块储存，而是直接选择出售胶水变现，此举导致全乳胶市场供应量较为充足。自4月新胶上市以来，上海期货交易所累计新入国产全乳胶仓单库存总量在10万吨左右，而9—11月为国内天胶产量最高阶段，新胶供应量将进一步增加，预计今年国产全乳胶可交割标的总量有望超过30万吨，达到历史最高水平。在期货远期合约大幅升水且国储暂无收胶计划的背景下，天胶库存会向交割仓库进一步积聚，期货价格又将再次承压。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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