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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:53 BJT

全球金融：纽约州监管部门调查美债标售是否受操纵，要求银行提供信息

路透9月9日 - 知情人士透露，纽约州监管部门要求几家银行提供有关美国公债标售可能被操纵的相关信息。这些银行包括巴克莱 、德意志银行 、高盛集团 、法国兴业银行 和瑞士信贷 。

纽约州金融服务管理局(New York Department of Financial Services)于8月初向各银行发函，要求提供他们在美国公债标售过程中的操作信息，并称发出信函不一定意味着这些银行有不当行为。

金融时报援引知情人士消息报导，这些信件内包含的是一般性问题，调查仍在初步阶段，并没有针对任何一家银行。

该监管部门在调查美国公债市场的什么活动，目前尚不清楚。(完) (编译 王颖；审校 郑茵)

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