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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:04 BJT

中国新债：广东定向发行总额229.09亿元地方债，利率较下限上浮15%

路透上海9月10日 - 中国广东省财政厅周三晚间公告，当日采用定向承销方式发行了总额229.0858亿元人民币的地方政府债券；其中一般债券215.9168亿元，专项债券13.169亿元。两类债券各期限利率较下限上浮幅度均为15%。

广东省本次定向发行的一般债券期限包括三、五、七和10年四个品种，利率分别为3.40%、3.63%、3.83%和3.82%，三年期发行量为21.5918亿元，其余三期均为64.775亿元。

专项债券期限含五年、七年和10年，利率与一般债相同，发行规模依次为6.5845亿元、2.6338亿元、3.9507亿元。

从此前已公布的定向发行地方债情况来看，除河北省首批定向债持平或贴近下限，上海和厦门上浮8%-10%外，其他省市定向地方债利率较下限上浮幅度以15%居多。

定向承销发行操作规程规定，该种方式下，发行利率区间下限不得低于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值，上限不得高于发行日前1-5个工作日相同待偿期记账式国债收益率平均值上浮30%。(完)

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here (发稿 吴芳; 审校 李宏薇)

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