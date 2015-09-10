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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:21 BJT

《香港报摘》--其他报纸重要消息9月10日

**明报**

--CEC国际 主席林伟骏称，由于租金上涨，旗下零食店阿信屋由年初至今已经关闭4-5间店舖，预计今年底再关闭3-4间，这些店舖全部位于领展 旗下商场。

**星岛日报**

--中国P2P网贷平台点融网主席兼行政总裁苏海德表示，正计画下一轮融资，但未有正面回应会否上市集资。

**苹果日报**

--香港老牌饮品股维他奶 首席财务总监冯洁仪称，人民币滙率突然贬值有利降低部份从中国进口的原材料采购成本，但集团近半收入来自中国市场，两项因素互相抵销后，人民币贬值对集团整体影响有限。

**东方日报**

--优派能源 与中加基金订立战略合作协议，包括共同探索在加拿大以至全球各地有关焦煤资产的并购机会等。

--阳光油砂 宣布，已向多伦多证交所提出自愿退市申请，于9月30日收市时生效。

**文汇报**

--彭博报导，此前收购移动视频点播服务公司Vuclip多数股权的电讯盈科 计划在南非推出视频点播服务，与Netflix和Naspers旗下ShowMax竞争。（完）

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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(整理 雷美珍；; 审校 杨淑祯)

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