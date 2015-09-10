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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:23 BJT

瑞达期货：大连豆油主力合约反弹力度不足，操作以观望为宜

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

豆油1601合约近2周有止跌回稳迹象，但持仓量小幅下降，成交量更是明显萎缩，这意味着反弹过程中缺乏量能支持，反弹力度不足。同时，强弱指标RSI的上行幅度不大，基本处于中性值50附近徘徊，这意味着多头的上攻意愿和力度较差。

　　瀑布线指标仍向下发散，并对期货价格形成压制，预计5,500—5,600元/吨一带压力较大。操作上，观望为宜。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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