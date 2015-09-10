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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:26 BJT

宏源期货：沪铜主力合约上行空间已打开，宜多单跟进

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

沪铜主力合约继续在下降通道中运行，价格逼近通道下边界后选择报复性反弹，伴随成交量激增，日内拉涨幅度较为可观。虽有跳空高开，但缺口理论在商品期货中并不适用。目前K线一举击穿长期均线，均线阻挡失效，上行空间已经打开。从切线上看，本次向上突破至少可看至42000元/吨上方。

　　MACD指标线出现底背离迹象，柱状线翻红后快速走高，多头动能较为充足。短期内指标线将向上试探中轴，一旦突破，则反弹将得以持续。短期内上方未见有效阻力位，需维持反弹思路，多单跟进。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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