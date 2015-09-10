港报社评：中国股汇回稳轮到看美国--星岛日报9月10日

港股昨日继续报复式反弹，恒生指数两天合共升近一千五百五十点，升幅达百分之七点五，当中固然有长江基建合并电能实业的消息刺激，更重要是中美股市反映的海内外投资者取态的转变。 这一变化，反映在中美股市皆升，令港股一洗颓风，还带动亚太股市普遍上扬，当中日经平均指数更升了百分之七点七，创下七年来最大升幅，本港时间昨晚美股指数初段进一步大幅上扬。 这个夏季内地和本港股市的大幅调整，主要原因是内地股市早前升得太急而泡沫爆破，以及纸上财富蒸发和去杠杆化带来的资金萎缩，到上月人民币一下子对美元贬值，更触发全球「货币战」的忧虑和金融市场震荡，而震源是美国可能快将加息引起的新兴市场撤资。

中央高层本星期初向市场派「定心丸」。先有人民银行行长周小川在出席二十国集团财长和央行行长会议期间，形容人民币兑美元汇率已经趋于稳定，内地股市调整已大致到位，金融市场可望更为稳定；再有总理李克强在出席世界经济论坛新领军者年会时，表明不希望通过人民币贬值来刺激出口，不愿见到货币战发生，而中国政府会「加大定向调控的力度」保持经济中高速增长。 这些「定心丸」背后有行动支持。中央近日采取了连串措施防范人民币流失。至于股市去杠杆化，当初催生泡沫的重要推手是场内场外的合规和违规融资渠道，而据内地业界估计，在中央打击和市场自动调节下，过去两个月的场内和场外配资已经少了约两万五千亿元人民币，场内融资融券，即孖展和沽空，余额已经去到部分外资大行认为合理的水平，而中央规定场外违规融资要在本月底之前全部清理完毕，显示这方面的去杠杆化亦已去得七七八八。

内地股汇市场逐渐步向稳定，余下的最大不明朗因素是美国联邦储备局下星期议息的取向。 美国经济和就业持续改善，本来市场预期联储局会在本星期启动加息周期。这几个星期的市场动荡和撤资惊魂，以及人民币贬值令输美货品按美元价值下跌，有助美国通胀保持低位，多了市场人士估计联储局可能会观望多一段时间，甚至有人估计这一轮升市，其中一个因素是有投资者偷步炒美国延迟加息。 美国本星期加息对市场是好是坏，视乎从甚么角度来看。市场担心加息会加剧新兴市场撤资潮影响全球金融稳定，另一方面，联储局如果决定加息，反映看好美国经济之余，而显示不担心会影响市场稳定而损害经济增长，而且大家预期美国今年只会加一次息，九月加了，就扫除了不明朗因素。如果延迟加息，这个不明朗因素将会持续，成为日后市场波动的根源

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

**如欲提取相关新闻，请在下列代码上按左鼠键两次**

香港报摘/社评/财经评论

中国报摘