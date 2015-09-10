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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:25 BJT

宏源期货：沪银主力价格或再次试探前低低点，可短线试空

以下内容节选自9月10日的《期货日报》：

沪银主力合约测试前期低点支撑后快速反弹，遭遇前期上行支撑线反压后回落，成交重心下降一个平台。趋势指标转弱，均线系统快速下移，但未能形成标准的空头排列，K线与均线系统穿插，长短期均线交叉，趋势性不强。

　　MACD指标线即将向下穿越中轴，柱状线翻绿但长度有限，空头动能累计不足。RSI则率先向下步入下半区，进入空头格局。近期沪银主力价格有望再次试探前期低点，可做短线试空操作。(完)

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注:以上的评论仅为摘要,并且不代表路透立场. (整理 路透中文部)

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