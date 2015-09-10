港报社评：中央泛民接触沟通，有助回归温和务实--明报9月10日

泛民主派召开集思会，释出支持跟中央保持沟通、特别提出争取恒常化沟通的意愿；这是一个积极信号。在后政改时期，泛民与中央有必要重建互信和良性互动，梳理应对各方面问题，而这一切必须从沟通开始。近期，港澳办官员接触民主党代表之后，官方新华社发稿，特别指出「中央官员与社会各界、各政团以不同方式会面是正常安排」。事态显示，中央与泛民都在调整身段，关系有解冻迹象，期望双方的良好意愿能够化为行动，使香港政局重回正常轨道。

去月下旬，港澳办副主任冯巍来港与民主党5名高层会面；获邀到北京出席抗战胜利70周年纪念活动的汤家骅，据透露留京期间两度与港澳办官员会面。这些会面，从双方发布信息所见，都显得小心翼翼，大有保护这类沟通之意，避免引起猜疑。社会上对这两次接触有不同反应，取态极端偏激者肆意批评是意料中事，不过主流舆论多给予肯定，并认同应有更多类似沟通。

过去几年，特别是政改争拗发生占领运动之后，中央与泛民关系跌至冰点；若有泛民中人与中央官员接触，不单备受激进派攻击，连被认为一贯取态温和的泛民阵营也有异议，使这些人的处境甚为尴尬。不过，今次民主党、汤家骅与港澳办官员会面之后，却未见一面倒的攻击论调，反映出主流社会、特别是泛民阵营对于跟中央沟通，更多地是回归温和务实取态。放在这个框架审视泛民昨日释出的信息，蕴含的积极意义值得中央注意。

泛民认为即使他们愿意沟通，不过是否有沟通，有没有可能沟通恒常化，中央都有主动权。按已知情况，此乃事实。政改斗争之后，中央对泛民阵营隐然有划线，拒绝与少数激进派沟通；事实上，激进派把对抗中央视为政治本钱，他们也不敢寻求沟通。经过政改一役，表面上整体政治生态趋于激化，不过同样值得注意的是：激进力量在政改之后未能整合，能量流失，若认为泛民整体都向极端偏激靠拢，暂时未见有力佐证。因此，有理由相信在政治光谱中，广义的温和中间力量仍然是大多数，与原有社会形态并无根本转变。

职是之故，中央与泛民沟通的范围愈宽广愈好。许多时候，激进派以对抗为乐，没有沟通基础，中央与他们泾渭分明、楚河汉界，在社会上会获得理解；不过，中央若在泛民阵营再划分，客观上可能把一些党派或人士推向激进派，但实际上他们本属中间力量的一部分。因此，中央与泛民沟通，应该展示更多包容，争取弥合更多裂缝，而非让嫌隙扩大成为鸿沟。沟通步伐迈开一点，使中间温和力量有更大空间，变相可收压缩激进派之效。

政改历经一场斗争之后告吹，有诸多原因，其中一个是建制阵营鹰派当道，激化斗争。比如京官与民主党会面之后，个别建制阵营人士以煮熟的鸭子来形容泛民，直指泛民「身软嘴硬」；这个说法带有贬义，是否对沟通泼冷水，仍须观察，但起码是看不到有促进沟通之意。个别鹰派人物斗字当头，若他们继续说三道四，阻绝中央与泛民的沟通之路，则中央必将继续坐实偏听，甚至误判港情。政改一役，值得总结的经验教训很多，中央与泛民缺乏直接沟通肯定是其一，如果这是人为从中作梗的结果，则鹰派人物的所作所为就要总结检讨。

泛民把「饭盒会」正名为「泛民会议」，组成和运作模式没有改变，不过他们决定把泛民协作由立法会层面推向18区；怎样推展未有交代，或许仍待摸索。从发展角度，泛民此举不妨乐观其成。首先，目前区议会有不少流弊，泛民期望透过协作改革区议会的功能，若能收效则可以强化地方行政，促进社会进步。其次，泛民会议正名之后，计划走出立法会，若在推展过程中采取务实取态，则可以进一步与激进派区隔，确立温和务实路线，对于本港政治发展可以起到积极作用。

对于泛民会议还有一点期望，就是在立法会，泛民应该与激进派清晰切割，摆脱激进派挟持泛民去瘫痪议会、阻碍政府施政的局面。这几年，立法会的少数激进派利用议事规则漏洞，以不断提问，甚至拉布等方式操持议事；公衆看在眼里，大多深恶痛绝，而「陪玩」的泛民议员，则为此付出政治代价。「泛民会议」在新立法年度要有实际行动，抵制不必要的阻碍议事举措，若激进派议员仍不收手，泛民议员应该同意修改议事规则，使立法会有机制处理动辄扰乱议事和拉布的行为。「泛民会议」与激进派清晰切割，可以使社会回归到温和务实主导，因此期望「泛民会议」勿再妇人之仁，须拿出勇气做应做的事。

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