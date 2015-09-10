港报社评：英女皇无为而治值得参考--信报9月10日

现年八十九岁的英女皇伊利沙伯二世（图），刚刚改写了历史，她成为英国历史上在位最久的君主，突破了高祖母维多利亚女皇创下在位六十三年又二百一十七天的旧纪录。作为新纪录缔造者，英女皇任内先后出现过十二位首相，第一位要追溯至率领英国打赢二战的邱吉尔。从今以后，英女皇在位每一天都刷新纪录。

伊利沙伯二世小时候是约克公主，其父是约克公爵，乃英皇佐治五世的次子，父女两人本来皆难以继承皇位。戏剧性的情况出现于一九三六年，佐治五世的长子爱德华八世演出了一幕「不爱江山爱美人」，为了跟二度离婚的美国人辛普森结婚而放弃继承权。由于爱德华八世膝下无儿，约克公爵变了英皇乔治六世，约克公主又在一九五二年父亲去世之后继承皇位，接下来就是人所共知而且民望极高的英女皇。

二十五岁登基，直至如今八十九岁，做了接近六十四年君主，期间皇室家庭出现过各种各样的难题，诸如查理斯皇储与戴安娜皇妃婚变，随后更有车毁人亡、戴妃魂断巴黎的惊骇场面，为什么英女皇的民望依然居高不下？这当然跟伊利沙伯二世的个人修养及亲和的「观众缘」有莫大关系，其雍容华贵的举止谈吐广受爱戴且让人折服，另外则拜英国的君主立宪制所赐，君主没有实权，必须无为而治，时时刻刻保持政治中立。首相理论上是英女皇任命的，然而只要是人民选出来的首相，她都不能也不会拒绝任命，否则必然造成宪制危机。至于其他国内与国外的大小事务，英女皇永远「沉默是金」，尽管人人高谈阔论，尽情享用言论自由，唯独是她不发一言，以免惹来干预朝政之讥。当然，无为而治不代表什么事也不做，英女皇必须善用其一言一行安抚民心。戴安娜于一九九七年车祸丧生之后，民众对于皇室迟迟没有吊唁而感到不耐烦，英女皇本来认为戴安娜已跟查理斯离婚，不再是皇室成员，所以不该破坏传统而高调处理，但碍于群情汹涌，她最终亲自前往视察堆积如山的悼念鲜花，并且发表电视演说，讲述对戴妃之死的感受。

英女皇的无为而治，让她的支持度历久不衰，这方面值得中国国家领导人在对港政策上参考一下，虽然两者宪制地位不可同日而语，但干预易弄巧成拙，却是可堪借监。「一国两制」，港人治港，理论上亦是不干预为佳，可是近年来，中央政府干预香港事务的程度愈来愈高和深，每每予人「西环治港」的观感。香港的政局变得两极化，尤其是政改方案致令社会撕裂，不能不说是北京插手特区施政的后果，而且间接促使打着反共旗帜的本土主义应运而生。

看看港大任命副校长风波，问题之一是有人不满特首担任校监，从而干预港大学术自由，扬言要废除这一个英国人遗留下来的制度。为什么回归之前，港督代表英女皇担任大学校监，从来不曾惹起风波？究其实，英国知名大学也有皇室成员担任校监的传统，剑桥大学的校监是菲腊亲王，爱丁堡大学的校监是安妮公主，不曾惹起风波是因为「有权不用」，这些校监从来不干预校政。

在位那么久，英女皇会不会停止创造纪录，有退下来的一天？会不会让等到头发斑白的查理斯一尝当君主的滋味？据分析，英女皇退位的机会仍然不高，皆因英国君主同时是教会首领（历史源于十六世纪，亨利八世为了离婚再娶问题而脱离罗马天主教会，成立国教圣公会），她对于教会工作充满热诚。易言之，无为而治的君主，其实十分繁忙的，保持高企民望并非单纯由于不问世事。

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