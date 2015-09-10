港报社评：李克强唱好经济，岂止口术维稳--经济日报9月10日

国务院总理李克强昨指，中国非世界经济风险之源，而是经济增长动力之源，此不单回应外界对中央驾驭经济能力之忧，并宣示仍有充裕的政策子弹与决心，达到稳经济目标。

中国多年来历经挑战，仍能维持经济高速增长，令外界深信中央调控经济有心有力有工具。惟A股泡沫在6月底急爆，中央「暴力救市」未竟，人币在上月又突贬值，更令内地以至环球金融市场剧震，外界遂开始对中央管控经济的信心动摇，近期更大吹对中国经济的淡风。

李克强昨在达沃斯论坛上对全球商界领袖强调，中国经济势头仍向好，除派定心丸，更是要表明中央对经济的看法并非如外界般淡，今年应能稳住经济，此至少包括两有利条件。

其一，经济数据似差非差。内地上月制造业采购经理指数（PMI）跌至3年新低、外贸更逊预期，市场忧内地经济失速。惟中央仍有信心，皆因如李克强昨指，上半年新增城镇就业人数已达全年目标7成，显经济运行仍在合理区间；且经济调结构亦见成效，如消费占国内生产总值比重已逾6成、高技术产业增速胜整体经济增长，凸显内地经济良性发展趋向。

其二，中央驾驭经济工具仍足。市场虽忧中央稳经济乏力，惟中央为保经济，已动员多部委、多渠道、多手段维稳，除拟推1.2万亿元（人民币，下同）专项建设债券，力挺基建投资；地方债置换额度更达3.2万亿元，助地方松绑财政，推稳经济措施；至于稳定A股的银弹更传达3万亿元，显示中央稳经济的政策子弹，或较2008年推「四万亿」大计时，有过之而无不及。

从李克强昨天的言论与中央近期动作可见，中央实有决心应对短期经济波动，要达今年经济增长7%左右的目标，成功机率仍不低。

相比今年能否「保七」，中央真正的考验，实是在旧的经济动力逐渐弱化之时，新的增长动力能否加快形成，以尽快跨越经济结构调整阵痛期，内地经济可升级转型，令经济可在中长期保中高速增长。

要应对此挑战，不能单靠短期刺激措施，而是如李克强昨强调的，要继续下力气推动改革开放，推动结构调整。个中关键实是打破国企对市场的垄断，释放更大空间引入创新能力更高的民间企业，助经济提高增值与效益。

惟此势触动体制内既得利益集团，政经阻力极大，中央须有壮士断腕的决心，才有望攻克此难关，为长远稳增长打下基石。

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