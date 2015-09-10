《全球主要央行动态》--9月10日

以下所列为上周四下午至本周四上午(9月3日-9月10日)全球主要国家和地区中央银行相关政策动态报导。

**美国、加拿大**

美国里奇蒙联储总裁拉克尔称，上周五公布的美国非农就业报告“不错”，但不会改变货币政策前景。 拉克尔表示，将以开放的心态参加9月16-17日的联邦公开市场委员会(FOMC)会议

明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔提出一项可能产生争议的建议，以此帮助增强美国经济的稳定性：联邦政府可以增加发债。他表示，债券市场数据显示，最近几十年，美国经通胀调整后利率的理想水平已经下降。这点很重要，因为这意味着美联储自身的利率政策目标水平将倾向于下降，可能致使联储陷入这样一个境地：想要降息，但只要稍稍降低就会让利率触碰“零利率下限”。

加拿大央行周三将指标利率维持在0.5%不变，称之前的两次降息对经济仍然有刺激作用，加拿大经济受到稳健的本国家庭支出和坚实的美国经济复苏的支撑。

**欧洲**

欧洲央行上周四下调经济增长和通胀预测，警告中国可能带来更多问题，同时为扩大其规模已很庞大的资产购买计划铺路。该央行一如普遍预期维持利率不变，称经济增长可能受新兴市场(尤其是中国)增长动力减弱拖累，此外油价下跌可能拖累欧元区在未来几个月内陷入通缩。

新的预测明显承认，欧洲经济复苏几乎没有起色，央行称复苏情况令人失望。因此，欧洲央行可能必须在展开量化宽松仅六个月后就采取新举措。央行总裁德拉吉首次明言，购债计划可能会延长到2016年9月之后，央行可能调整其规模和组成。

欧洲央行管理委员会委员诺沃特尼称，欧元区通胀率可能未来几个月进入负值区域，但欧洲央行将维持稳定路线政策。

德国央行总裁魏德曼向路透表示，对于讨论是否将人民币纳入国际货币基金组织(IMF)特别提款权(SDR)货币篮子持开放态度。他表示，最近中国金融市场动荡及其经济前景面临不确定性，不应改变关于这一话题的讨论。

瑞典央行上周四维持指标利率于负0.35%不变，符合市场预期。央行并称，如果通胀不继续上升，准备好采取更多措施，包括进一步降息或购买资产。

**日本**

日本央行黑田东彦表示，央行不打算调降或取消0.1%的超额准备金利率。央行的量化质化宽松(QQE)政策正在发挥预期效果，将维持这一政策直至实现2%的通胀率目标。黑田还称，预计日本将在下一财年上半年左右达到2%通胀率目标，但时间可能取决于油价走势。油价下滑给日本通胀带来下行压力，但有利于经济。

日本央行政策委员会审议委员白井早由里表示，央行维持超额准备金利率为正值，因为负的超额准备金利率可能损害金融机构的中介职能。他称，不能否认降低超额准备金利率的可行性，但此举应慎重讨论并考虑到全球不同的市场结构。他还称，一旦本财年下半年核心CPI上升趋势持稳，通胀预期料将逐步升向2%左右。

**澳洲、新西兰**

澳洲央行副总裁洛威表示，澳元汇率下降，劳动市场具有弹性，以及利率处于纪录低位，这些因素都在帮助支撑澳洲经济，但澳洲将必须适应中国经济放缓局面。洛威在讲话中还对凸显经济增速明显下降的近期数据轻描淡写。他的言论看起来符合澳洲央行在货币政策方面采取的观望立场。

新西兰央行周四下调指标利率，并暗示有可能进一步放宽政策，因出口价格大幅下滑及基督城地震灾后重建工作放缓，令该国经济趋于疲软。央行将指标利率下调25个基点至2.75%，一如市场预期，该行今年已两次下调指标利率。

**大中华区**

中国人民银行对8月外汇储备下降939亿美元做出说明，称外汇储备的变动是多重因素综合作用结果，未来有所增减也是正常的。央行表示，影响外汇储备规模变动的因素比较多，既包括央行在外汇市场的操作，也包括外汇储备投资资产的价格波动，同时由于美元作为外汇储备的计量货币，其它各种货币相对美元的汇率变动还可能导致外汇储备规模的变化。

中国人民银行指出，近期要求金融机构按其远期售汇（含期权和掉期）签约额的20%交存外汇风险准备金，相当于让银行为应对未来可能出现的亏损而计提风险准备，通过价格传导抑制企业远期售汇的顺周期行为，属于非歧视性、价格型的逆周期调节，是对宏观审慎政策框架的完善。

中国央行行长周小川近日在二十国集团(G20)财长和央行行长会议上称，人民币兑美元汇率已经趋于稳定，中国股市调整也已大致到位，金融市场可望更为稳定。央行网站于周六晚间刊登的新闻稿援引周小川讲话指出，中国经济基本面并未发生实质性改变，对外贸易仍然保持较大顺差，人民币并不存在长期贬值基础。

中国央行与塔吉克斯坦央行签署30亿元人民币/30亿索摩尼的双边本币互换协议，有效期三年，经双方同意可展期。央行网站新闻稿表示，双边本币互换协议旨在促进双边贸易和投资，维护区域金融稳定。

台湾央行外汇局长颜辉煌表示，亚币走贬不至重演1997年金融风暴，亦不会发生2008年的全球金融海啸；台湾有丰沛的外汇存底、经常帐顺差且无外债，并采取管理式浮动汇率制度等四大要素支撑，因此不会有问题。 (完)

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