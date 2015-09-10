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货币新闻 | 2015年 9月 10日 星期四 09:44 BJT

芝加哥期市：大豆期货上涨，但需求疲弱抑制升势

12月小麦期货 上涨0.26%至每蒲式耳4.73-1/2美元，周三时收跌0.58%。
    
    美国农业部在最新的一周报告中维持对大豆作物优良率的评估不变，尽管有预期其将会
因天气不佳而调降优良率。
    
    玉米和大豆的现货市场销售未来几个月在美国可能会放缓，因期货市场疲弱。
    
    周五美国农业部将发布月度报告，更新其最新的美国收成预测。分析师表示，在该数据
公布前，市况可能震荡。
    
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      合约               价格     变动   涨跌%     两日       30日   RSI
                                                   涨跌%    移动均值
    CBOT小麦           473.50     1.25  +0.26%    -0.32%     496.14   36
    CBOT玉米           368.75    -0.25  -0.07%    +0.14%     376.27   44
    CBOT大豆           874.50     2.25  +0.26%    -0.54%     907.92   40
    CBOT稻米           $12.47    $0.01  +0.04%    +1.67%     $11.96   74
    美国原油           $44.15    $0.00  +0.00%    -3.90%     $43.83   47
    汇率 
    欧元/美元          $1.123   $0.003  +0.27%    +0.31%
    美元/澳元           0.696   -0.005  -0.76%    -0.76%

   附注：均为即期合约。小麦、玉米、大豆价格为美分/蒲式耳；稻米为美元/英担。(完)
        
    CBOT大豆           CBOT大豆持仓       
    CBOT玉米           CBOT玉米持仓       
    CBOT小麦           CBOT小麦持仓       
    ICE棉花            ICE棉花持仓        
    ICE软性商品        谷物期货          
    橡胶市场报导       马来西亚棕榈油        
    上海SHFE期胶      <0#SNR:>   泰国现货        <0#ASRUBBER-TH>
    日本TOCOM期胶     <0#JRU:>   印度尼西亚现货  <0#ASRUBBER-ID>
    新加坡SICOM期胶   <0#SRU:>   马来西亚现货    <0#ASRUBBER-MY>
    泰国AFET期胶      <0#ARU:>   新加坡现货      <0#ASRUBBER-SG>
    

 (编译/审校 于春红/戴素萍/  龚芳)

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