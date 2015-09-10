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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:39 BJT

《中国2015年8月宏观数据路透调查中值一览表》--9月10日

路透北京9月10日 - 以下为中国2015年8月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。  
     
     8月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元人民币)：     
                          2015年                                                                             2014年                                    
                          8月       8月预估中     7月      6月      5月     4月      3月      2月      1月     12月     11月     10月      9月      8月
                                           值                                                                                                   
 居民消费价格指数(CPI)    2.0             1.8     1.6      1.4      1.2     1.5      1.4      1.4      0.8      1.5      1.4      1.6      1.6        2
 工业生产者出厂价格指数(  -5.9           -5.5    -5.4     -4.8     -4.6    -4.6     -4.6     -4.8     -4.3     -3.3     -2.7     -2.2     -1.8     -1.2
 PPI)                                                                                                                                           
 社会消费品零售总额       ~              10.5    10.5     10.6     10.1      10     10.2    10.7*        ~     11.9     11.7     11.5     11.6     11.9
 规模以上工业增加值       ~               6.4     6.0      6.8      6.1     5.9      5.6     6.8*        ~      7.9      7.2      7.7        8      6.9
 固定资产投资(不含农户)   ~              11.1    11.2     11.4     11.4      12     13.5    13.9*        ~     15.7     15.8     15.9     16.1     16.5
 贸易差额                 602.36          482  430.25   465.36   594.88  341.34    30.81   606.19    600.3   496.13    544.7    454.1    309.4    498.3
 出口（美元计）           -5.5             -6    -8.3      2.8     -2.5    -6.4    -15.0     48.3     -3.3      9.7      4.7     11.6     15.3      9.4
 进口（美元计）           -13.8          -8.2    -8.1     -6.1    -17.6   -16.2    -12.7    -20.5    -19.9     -2.4     -6.7      4.6        7     -2.4
 广义货币供应量M2         ~              13.2    13.3     11.8     10.8    10.1     11.6     12.5     10.8     12.2     12.3     12.6     12.9     12.8
 月度新增人民币贷款       ~             9,000  14,800   12,791    9,008   7,079   11,800   10,200   14,700    6,973    8,527    5,483    8,572    7,025
 人民币贷款余额同比增长(  ~              15.6    15.5     13.4     14.0    14.1     14.0     14.3     13.9     13.6     13.4     13.2     13.2     13.3
 %)                                                                                                                                             
    
     注: 1.~表示数据未公布。
         2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。        
         3.*表示1-2月数据合并发布。（完）

 (发稿 吴晓龙；审校 张喜良)

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