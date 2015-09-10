《中国2015年8月宏观数据路透调查中值一览表》--9月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京9月10日 - 以下为中国2015年8月主要宏观经济指标 路透调查预测中值一览表。 8月各指标数据(同比%；贸易差额单位为亿美元；新增人民币贷款为亿元人民币)： 2015年 2014年 8月 8月预估中 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 12月 11月 10月 9月 8月 值 居民消费价格指数(CPI) 2.0 1.8 1.6 1.4 1.2 1.5 1.4 1.4 0.8 1.5 1.4 1.6 1.6 2 工业生产者出厂价格指数( -5.9 -5.5 -5.4 -4.8 -4.6 -4.6 -4.6 -4.8 -4.3 -3.3 -2.7 -2.2 -1.8 -1.2 PPI) 社会消费品零售总额 ~ 10.5 10.5 10.6 10.1 10 10.2 10.7* ~ 11.9 11.7 11.5 11.6 11.9 规模以上工业增加值 ~ 6.4 6.0 6.8 6.1 5.9 5.6 6.8* ~ 7.9 7.2 7.7 8 6.9 固定资产投资(不含农户) ~ 11.1 11.2 11.4 11.4 12 13.5 13.9* ~ 15.7 15.8 15.9 16.1 16.5 贸易差额 602.36 482 430.25 465.36 594.88 341.34 30.81 606.19 600.3 496.13 544.7 454.1 309.4 498.3 出口（美元计） -5.5 -6 -8.3 2.8 -2.5 -6.4 -15.0 48.3 -3.3 9.7 4.7 11.6 15.3 9.4 进口（美元计） -13.8 -8.2 -8.1 -6.1 -17.6 -16.2 -12.7 -20.5 -19.9 -2.4 -6.7 4.6 7 -2.4 广义货币供应量M2 ~ 13.2 13.3 11.8 10.8 10.1 11.6 12.5 10.8 12.2 12.3 12.6 12.9 12.8 月度新增人民币贷款 ~ 9,000 14,800 12,791 9,008 7,079 11,800 10,200 14,700 6,973 8,527 5,483 8,572 7,025 人民币贷款余额同比增长( ~ 15.6 15.5 13.4 14.0 14.1 14.0 14.3 13.9 13.6 13.4 13.2 13.2 13.3 %) 注: 1.~表示数据未公布。 2.固定资产投资(不含农户)为年初至当月数据。 3.*表示1-2月数据合并发布。（完） (发稿 吴晓龙；审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同