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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:49 BJT

国际油市：油价维持低位，因日本数据暗示亚洲经济疲软

0130GMT，指标布兰特原油期货 报每桶47.52美元，略低于最新结算价，美国原油期货 大致持平于每桶44.16美元。

自2014年6月以来油价已累计跌逾50%，当时全球石油产出高涨恰逢亚洲经济放缓。

亚洲经济趋疲与大宗商品需求放缓正产生深远影响。

债信评等机构标准普尔周三剥夺了巴西的投资级信用评级，进一步打击了巴西总统罗塞夫重建市场信心并将巴西拉出衰退泥潭的努力。 巴西是对中国大宗商品主要出口国，也是金砖国家之一，直到最近一直被视为全球经济的一个主要驱动力。(完)

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产油国官方售价英文原文 (编译 孙国玉/于春红; 审校 张荻/王颖)

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