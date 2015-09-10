欧洲金融：欧洲央行小幅调高意大利银行业的最低资本金要求--消息

中国债市动态：现券收益率变动有限，人气不足成交寥寥
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透米兰9月9日 - 据两位知情人士称，在对欧元区银行业的风险水平进行评估后，欧洲央行小幅调高了13家意大利银行的最低资本金要求。
其中一位知情人士称，这13家意大利银行目前的资本水平已高于欧洲央行的新要求，但未上市的Veneto Banca和Banca Popolare di Vicenza除外。
欧洲央行在去年对银行业进行压力测试后进行了这一评估，该工作是欧洲央行承担欧元区银行业监管者这一新职责的一部分，旨在对银行业的风险以及风险管控能力提供深入的评估。
Popolare di Vicenza上月表示，将寻求明年初上市筹资至多15亿欧元(16.8亿美元)。
Veneto Banca则表示，计划在2016年前几个月进行供股。
欧洲央行和Popolare di Vicenza未予置评，记者也未能立即联系到Veneto Banco就此置评。
一位知情人士说，Banca Monte dei Paschi di Siena 的资本水平仅略高于欧洲央行的新目标。该行未能在去年的压力测试中过关，之后在6月完成了30亿欧元的配股。
另一位知情人士说，欧洲央行已根据整体稳健情况，将欧洲银行业分为五类，第一类为最稳健的银行。
知情人士还说，欧洲央行的新资本目标是临时的，多家银行尚未被正式告知新的资本要求。一旦被告知新的资本要求，这些银行将有15天的时间来制定对策，最终的资本目标将在11月公布。
为了提高资本水平，意大利银行自2014年初以来已在市场筹资总计150亿欧元左右。由于意大利经济滑坡导致企业违约，意大利银行业坏账高达2,000亿欧元左右。(完)
路透上海1月22日 - 中国银行间债市周日现券市场人气清淡，寥寥成交中收益率变化不大。交易员称，调休工作日多数非银今日机构还在休假，市场交投动力不足；特朗普就职演讲不及预期令美债收益率回落，不过国内债市对此暂时反应有限。
路透上海1月22日 - 中国银行间市场周日资金面偏宽松，回购利率降幅明显。交易员称 ，央行对几家大行提供定向流动性支持的消息传出后，春节前资金面预期好转，今日千亿ML F到期干扰不大；而多数非银金融机构周末仍在休假，资金需求有所下降，也助推回购利率 明显下行。 上海一银行交易员称，“资金很松，借钱的少了，出钱的很多；跨春节的资金还是有很 多需求，但总量应该没大问题了。” 中国央行公开市场周日进行600亿元人民币逆回购操作，其中14天期300亿元，28天期30 0亿元，当日无逆回购到期。据此计算，本周(1月16-22日)将净投放11,900亿元，创单周净 投放新高。 此外，有中期借贷便利(MLF)1,175亿元顺延至今日到期。 中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业 银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同 ，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价
路透北京1月22日 - 特朗普已宣誓就任美国第45任总统。中国官方媒体--新华社周六发表时评文章称，中美关系迎来发展的新起点，在推进构建中美新型大国关系、合作促进世界和平与发展上尤其要做好四件事，首先要始终坚持中美关系的政治基础，相互尊重核心利益。