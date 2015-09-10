欧洲金融：欧洲央行小幅调高意大利银行业的最低资本金要求--消息

路透米兰9月9日 - 据两位知情人士称，在对欧元区银行业的风险水平进行评估后，欧洲央行小幅调高了13家意大利银行的最低资本金要求。

其中一位知情人士称，这13家意大利银行目前的资本水平已高于欧洲央行的新要求，但未上市的Veneto Banca和Banca Popolare di Vicenza除外。

欧洲央行在去年对银行业进行压力测试后进行了这一评估，该工作是欧洲央行承担欧元区银行业监管者这一新职责的一部分，旨在对银行业的风险以及风险管控能力提供深入的评估。

Popolare di Vicenza上月表示，将寻求明年初上市筹资至多15亿欧元(16.8亿美元)。

Veneto Banca则表示，计划在2016年前几个月进行供股。

欧洲央行和Popolare di Vicenza未予置评，记者也未能立即联系到Veneto Banco就此置评。

一位知情人士说，Banca Monte dei Paschi di Siena 的资本水平仅略高于欧洲央行的新目标。该行未能在去年的压力测试中过关，之后在6月完成了30亿欧元的配股。

另一位知情人士说，欧洲央行已根据整体稳健情况，将欧洲银行业分为五类，第一类为最稳健的银行。

知情人士还说，欧洲央行的新资本目标是临时的，多家银行尚未被正式告知新的资本要求。一旦被告知新的资本要求，这些银行将有15天的时间来制定对策，最终的资本目标将在11月公布。