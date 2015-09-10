版本:
中国
亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:47 BJT

《汇市简讯》澳元/美元上攻，因澳洲就业报告超越预期

0137GMT

* 澳洲就业报告表现优于预估，澳元/美元即自0.6950跳升至0.6980上方

* 失业率符合预期为6.2%，就业人口增加1.74万人，预估为增加0.5万人

* 澳元/美元稍早因市场浮现避险情绪，一度跌破0.6960的支撑

* 卖单在0.7000前挂出，阻力位在0.7020的10日均线切入位 　　* 澳洲就业报告优于预期的效应，可能会被亚股跌势所抵销 (完)

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐