新闻稿：中国8月份CPI同比上涨2.0%，1-8月上涨1.4%--国家统计局

路透北京9月10日 - 中国国家统计局周四公布，2015年8月份居民消费价格同比上涨2.0%，1-8月全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。

以下为中国国家统计局发布的新闻稿全文：

2015年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.8%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨1.8%，服务价格上涨2.2%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 8月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.6%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.1%。

一、各类商品及服务价格同比变动情况 8月份，食品价格同比上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约1.23个百分点。其中，鲜菜价格上涨15.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.46个百分点；肉禽及其制品价格上涨9.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.69个百分点（猪肉价格上涨19.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.59个百分点）；水产品价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨1.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；鲜果价格下降8.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.18个百分点；蛋价下降11.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点。

8月份，非食品价格同比上涨1.1%。其中，烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.8%、2.9%、1.9%、1.8%、1.0%和0.8%；交通和通信价格下降2.1%。 据测算，在8月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.7个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。

二、各类商品及服务价格环比变动情况 8月份，食品价格环比上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.55个百分点。其中，蛋价上涨10.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；鲜菜价格上涨6.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.21个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点（猪肉价格上涨7.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.25个百分点）；鲜果价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点。 8月份，非食品价格环比下降0.1%。交通和通信、衣着、娱乐教育文化用品及服务价格分别下降0.6%、0.2%和0.1%；医疗保健和个人用品价格上涨0.1%；烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、居住价格均持平。

解读：8月份居民消费价格温和上涨

一、居民消费价格环比和同比涨幅有所扩大 从环比看，8月份猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨，是CPI环比涨幅较高的主要原因。8月份猪肉价格连续第四个月恢复性上涨，环比涨幅为7.7%，影响CPI上涨0.25个百分点。部分地区高温、暴雨天气交替，影响了鲜菜的生产和运输，鲜菜价格环比上涨6.8%，影响CPI上涨0.21个百分点。蛋价环比上涨10.2%，影响CPI上涨0.08个百分点，但8月价格仍低于去年同期。猪肉、鲜菜和蛋三项合计影响CPI环比上涨0.54个百分点，超过8月CPI环比总涨幅。 从同比看，8月份CPI同比上涨2.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要原因是食品价格同比涨幅有所扩大。8月份，食品价格同比上涨3.7%，涨幅比上月扩大1.0个百分点，其中猪肉、鲜菜价格同比分别上涨19.6%和15.9%，合计影响CPI上涨1.05个百分点。非食品价格同比上涨1.1%，涨幅与上月相同，但家庭服务、烟草、学前教育、公共汽车票和理发等价格涨幅仍然较高，涨幅分别为7.4%、6.8%、5.6%、5.3%和5.2%。（完）

统计局网页 here (整理 吴晓龙；; 审校 杨淑祯)