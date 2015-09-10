新闻稿：中国8月份CPI同比上涨2.0%，1-8月上涨1.4%--国家统计局

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京9月10日 - 中国国家统计局周四公布，2015年8月份居民消费价格同比上涨2.0%，1-8月全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。
以下为中国国家统计局发布的新闻稿全文：
2015年8月份，全国居民消费价格总水平同比上涨2.0%。其中，城市上涨2.0%，农村上涨1.8%；食品价格上涨3.7%，非食品价格上涨1.1%；消费品价格上涨1.8%，服务价格上涨2.2%。1-8月平均，全国居民消费价格总水平比去年同期上涨1.4%。 8月份，全国居民消费价格总水平环比上涨0.5%。其中，城市上涨0.4%，农村上涨0.6%；食品价格上涨1.6%，非食品价格下降0.1%；消费品价格上涨0.7%，服务价格上涨0.1%。
一、各类商品及服务价格同比变动情况 8月份，食品价格同比上涨3.7%，影响居民消费价格总水平上涨约1.23个百分点。其中，鲜菜价格上涨15.9%，影响居民消费价格总水平上涨约0.46个百分点；肉禽及其制品价格上涨9.3%，影响居民消费价格总水平上涨约0.69个百分点（猪肉价格上涨19.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.59个百分点）；水产品价格上涨2.4%，影响居民消费价格总水平上涨约0.06个百分点；粮食价格上涨1.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.05个百分点；鲜果价格下降8.1%，影响居民消费价格总水平下降约0.18个百分点；蛋价下降11.2%，影响居民消费价格总水平下降约0.11个百分点。
8月份，非食品价格同比上涨1.1%。其中，烟酒及用品、衣着、医疗保健和个人用品、娱乐教育文化用品及服务、家庭设备用品及维修服务、居住价格分别上涨3.8%、2.9%、1.9%、1.8%、1.0%和0.8%；交通和通信价格下降2.1%。 据测算，在8月份2.0%的居民消费价格总水平同比涨幅中，去年价格上涨的翘尾因素约为0.7个百分点，新涨价因素约为1.3个百分点。
二、各类商品及服务价格环比变动情况 8月份，食品价格环比上涨1.6%，影响居民消费价格总水平上涨约0.55个百分点。其中，蛋价上涨10.2%，影响居民消费价格总水平上涨约0.08个百分点；鲜菜价格上涨6.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.21个百分点；肉禽及其制品价格上涨3.8%，影响居民消费价格总水平上涨约0.30个百分点（猪肉价格上涨7.7%，影响居民消费价格总水平上涨约0.25个百分点）；鲜果价格下降1.8%，影响居民消费价格总水平下降约0.04个百分点。 8月份，非食品价格环比下降0.1%。交通和通信、衣着、娱乐教育文化用品及服务价格分别下降0.6%、0.2%和0.1%；医疗保健和个人用品价格上涨0.1%；烟酒及用品、家庭设备用品及维修服务、居住价格均持平。
解读：8月份居民消费价格温和上涨
一、居民消费价格环比和同比涨幅有所扩大 从环比看，8月份猪肉、鲜菜和蛋等食品价格大幅上涨，是CPI环比涨幅较高的主要原因。8月份猪肉价格连续第四个月恢复性上涨，环比涨幅为7.7%，影响CPI上涨0.25个百分点。部分地区高温、暴雨天气交替，影响了鲜菜的生产和运输，鲜菜价格环比上涨6.8%，影响CPI上涨0.21个百分点。蛋价环比上涨10.2%，影响CPI上涨0.08个百分点，但8月价格仍低于去年同期。猪肉、鲜菜和蛋三项合计影响CPI环比上涨0.54个百分点，超过8月CPI环比总涨幅。 从同比看，8月份CPI同比上涨2.0%，涨幅比上月扩大0.4个百分点，主要原因是食品价格同比涨幅有所扩大。8月份，食品价格同比上涨3.7%，涨幅比上月扩大1.0个百分点，其中猪肉、鲜菜价格同比分别上涨19.6%和15.9%，合计影响CPI上涨1.05个百分点。非食品价格同比上涨1.1%，涨幅与上月相同，但家庭服务、烟草、学前教育、公共汽车票和理发等价格涨幅仍然较高，涨幅分别为7.4%、6.8%、5.6%、5.3%和5.2%。（完）
统计局网页 here (整理 吴晓龙；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
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