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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:18 BJT

金属期市：伦敦期铜下滑，中国需求相关担忧挥之不去

对于最近金融市场波动，中国总理李克强称，有关方面此前采取措施稳定中国资本市场，防范住了系统性金融风险 。

美国7月职位空缺大增至记录高位，雇主似不容易找到雇员。这是就业市场益发紧俏的又一迹象，可能促使美国联邦储备理事会(美联储/FED)接近升息。

全球第一大铜生产商--智利国家铜业公司(Codelco)周三因合同工人的新一轮罢工而受到打击，迫使公司出于安全原因暂停Chuquicamata矿场的浓缩机运作。(完)

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金属期市 LME库存变化 (编译 王丽鑫/汪红英；审校 戴素萍/龚芳)

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