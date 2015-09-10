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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 09:59 BJT

新闻稿：中国8月份PPI同比下降5.9%，1-8月降4.9%--国家统计局

路透北京9月10日 - 中国国家统计局周四公布，2015年8月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降5.9%，环比下降0.8%，1-8月工业生产者出厂价格同比下降4.9%，工业生产者购进价格同比下降5.7%。

以下为统计局公布的新闻稿全文：

一、工业生产者价格同比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降7.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.8个百分点。其中，采掘工业价格下降20.9%，原材料工业价格下降11.1%，加工工业价格下降4.9%。生活资料价格同比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.6%，一般日用品价格下降1.1%，耐用消费品价格下降0.8%。

据测算，在8月份-5.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.8个百分点，新涨价因素约为-4.1个百分点。 　　工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.4%，燃料动力类价格下降11.8%，有色金属材料及电线类价格下降9.4%，化工原料类价格下降7.0%。

　　二、工业生产者价格环比变动情况 　　工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.8个百分点。其中，采掘工业价格下降2.5%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 　　工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降2.0%，燃料动力类价格下降1.4%，黑色金属材料类和化工原料类价格均下降1.0%；农副产品类价格上涨0.5%，木材及纸浆类价格上涨0.1%。

解读：工业生产者出厂价格环比降幅略有扩大 　　8月份，工业生产者出厂价格环比下降0.8%，降幅比上月略有扩大。分行业看，主要工业行业价格大多呈现下降态势：其中，石油加工、石油和天然气开采、化学原料和化学制品价格环比分别下降6.1%、5.7%和1.5%，降幅比上月扩大3.8、3.6和0.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工价格环比下降1.3%，降幅比上月收窄1.7个百分点。 　　8月份，工业生产者出厂价格同比下降5.9%，降幅比上月扩大0.5个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降37.9%、24.3%、18.8%和15.6%，合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。（完）

统计局网页 here (发稿 吴晓龙；; 审校 杨淑祯)

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