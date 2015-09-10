新闻稿：中国8月份PPI同比下降5.9%，1-8月降4.9%--国家统计局

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透北京9月10日 - 中国国家统计局周四公布，2015年8月份工业生产者出厂价格（PPI）同比下降5.9%，环比下降0.8%，1-8月工业生产者出厂价格同比下降4.9%，工业生产者购进价格同比下降5.7%。
以下为统计局公布的新闻稿全文：
一、工业生产者价格同比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格同比下降7.7%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约5.8个百分点。其中，采掘工业价格下降20.9%，原材料工业价格下降11.1%，加工工业价格下降4.9%。生活资料价格同比下降0.3%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.1个百分点。其中，食品价格上涨0.1%，衣着价格上涨0.6%，一般日用品价格下降1.1%，耐用消费品价格下降0.8%。
据测算，在8月份-5.9%的全国工业生产者出厂价格总水平同比降幅中，去年价格变动的翘尾因素约为-1.8个百分点，新涨价因素约为-4.1个百分点。 工业生产者购进价格中，黑色金属材料类价格同比下降12.4%，燃料动力类价格下降11.8%，有色金属材料及电线类价格下降9.4%，化工原料类价格下降7.0%。
二、工业生产者价格环比变动情况 工业生产者出厂价格中，生产资料价格环比下降1.0%，影响全国工业生产者出厂价格总水平下降约0.8个百分点。其中，采掘工业价格下降2.5%，原材料工业价格下降2.0%，加工工业价格下降0.5%。生活资料价格环比持平（涨跌幅度为0，下同）。其中，食品和衣着价格均持平，一般日用品和耐用消费品价格均下降0.1%。 工业生产者购进价格中，有色金属材料及电线类价格环比下降2.0%，燃料动力类价格下降1.4%，黑色金属材料类和化工原料类价格均下降1.0%；农副产品类价格上涨0.5%，木材及纸浆类价格上涨0.1%。
解读：工业生产者出厂价格环比降幅略有扩大 8月份，工业生产者出厂价格环比下降0.8%，降幅比上月略有扩大。分行业看，主要工业行业价格大多呈现下降态势：其中，石油加工、石油和天然气开采、化学原料和化学制品价格环比分别下降6.1%、5.7%和1.5%，降幅比上月扩大3.8、3.6和0.8个百分点；黑色金属冶炼和压延加工价格环比下降1.3%，降幅比上月收窄1.7个百分点。 8月份，工业生产者出厂价格同比下降5.9%，降幅比上月扩大0.5个百分点。分行业看，石油和天然气开采、石油加工、黑色金属冶炼和压延加工、煤炭开采和洗选出厂价格同比分别下降37.9%、24.3%、18.8%和15.6%，合计影响本月工业生产者出厂价格总水平同比下降约3.4个百分点，占总降幅的58%左右。（完）
统计局网页 here (发稿 吴晓龙；; 审校 杨淑祯)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同