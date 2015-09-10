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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:18 BJT

台湾资管：元大投信与欧洲STOXX签指数授权，将发行ETF

路透台北9月10日 - 台湾元大投信周四表示，已与欧洲指数编制公司STOXX(势拓)签订指数授权，未来将发行连结“EURO STOXX 50®PR in EUR”的指数股票型基金(ETF)。

STOXX指数编制公司在发布的新闻稿中称，Euro STOXX 50指数成分股涵盖欧元区12个国家(奥地利、比利时、芬兰、法国、德国、希腊、爱尔兰、意大利、卢森堡、荷兰、葡萄牙及西班牙)的蓝筹股，成为全球专业法人投资欧洲市场的重要标杆。

元大投信表示，至今年9月2日，全球市场追踪欧洲股市为标的ETF约935档，总规模约3,041亿美元，前10大总规模合计995亿美元，占全部比例33%，其中有五档就是使用STOXX（势拓）指数编制公司所编Euro STOXX 50为标的指数。(完) (记者 董永年; 审校 张喜良)

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