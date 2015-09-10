中国货币市场：回购利率微涨但资金压力续缓，央行逆回购再稳预期

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海9月10日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 略有上行，但大行融出继续恢复，资金面整体压力趋缓，融资难度不大。交易员表示，尽管汇率波动的不确定性仍在，央行再度逆回购向公开市场净投放资金传达维稳信号，资金面应可保持稳定。
华东一券商交易员表示，“隔夜大行出得不多，还算是紧平衡；两天以上很松，七天、14天遍地都是，14天都能(比加权价格)减几个点了，跨月也可以借到。”
上海一券商交易员称，大行假期后陆续恢复融出七天、隔夜期限资金，市场供需已较为平衡；至于资金价格会否下行，还需视后续供给会否进一步放量。
本周银行间市场质押式回购成交连续放量，隔夜品种反弹尤其明显，周三成交量为15,481.79亿元，而上周假期前一度不足万亿。
该交易员还提到，随着人民币贬值压力有所减轻，此前市场对资本外流的担忧也得以缓和；只要央行继续通过公开市场操作、降准等手段对冲，“资金面肯定不会收紧了，还是能保持比较平衡的状态。”
中国央行公开市场周四进行800亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，本周公开市场净投放规模亦为800亿元。
假期之后，人民币兑美元汇率温和下跌，交易员称盘中央行干预压力有所减弱。 周三人民币兑美元即期成交量 为217亿美元，较上日减逾两成，并创下一个月来最低水平。
以下为主要货币市场利率报价:
北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜 1.8693 1.8664 +0.29
七天 2.4209 2.3709 +5.00
14天 2.6160 2.5375 +7.85
上海证交所质押式回购利率
其中:隔夜 1.8050 1.2650 +54.00
七天 1.7850 1.8000 -1.50
14天 1.8400 1.9000 -6.00
回购定盘利率
其中:隔夜 1.8700 1.8600 +1.00
七天 2.4300 2.3800 +5.00
14天 2.6400 2.5700 +7.00
Shibor
其中:隔夜 1.8990 1.8960 +0.30
七天 2.4000 2.3980 +0.20
三个月 3.0930 3.0920 +0.10
--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同