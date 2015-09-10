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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 12:17 BJT

中国货币市场：回购利率微涨但资金压力续缓，央行逆回购再稳预期

路透上海9月10日 - 中国银行间市场周四早盘主要回购利率 略有上行，但大行融出继续恢复，资金面整体压力趋缓，融资难度不大。交易员表示，尽管汇率波动的不确定性仍在，央行再度逆回购向公开市场净投放资金传达维稳信号，资金面应可保持稳定。

华东一券商交易员表示，“隔夜大行出得不多，还算是紧平衡；两天以上很松，七天、14天遍地都是，14天都能(比加权价格)减几个点了，跨月也可以借到。”

上海一券商交易员称，大行假期后陆续恢复融出七天、隔夜期限资金，市场供需已较为平衡；至于资金价格会否下行，还需视后续供给会否进一步放量。

本周银行间市场质押式回购成交连续放量，隔夜品种反弹尤其明显，周三成交量为15,481.79亿元，而上周假期前一度不足万亿。

该交易员还提到，随着人民币贬值压力有所减轻，此前市场对资本外流的担忧也得以缓和；只要央行继续通过公开市场操作、降准等手段对冲，“资金面肯定不会收紧了，还是能保持比较平衡的状态。”

中国央行公开市场周四进行800亿元人民币逆回购操作，期限七天。据此计算，本周公开市场净投放规模亦为800亿元。

假期之后，人民币兑美元汇率温和下跌，交易员称盘中央行干预压力有所减弱。 周三人民币兑美元即期成交量 为217亿美元，较上日减逾两成，并创下一个月来最低水平。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:41 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.8693 1.8664 +0.29

七天 2.4209 2.3709 +5.00

14天 2.6160 2.5375 +7.85

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.8050 1.2650 +54.00

七天 1.7850 1.8000 -1.50

14天 1.8400 1.9000 -6.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.8700 1.8600 +1.00

七天 2.4300 2.3800 +5.00

14天 2.6400 2.5700 +7.00

Shibor

其中:隔夜 1.8990 1.8960 +0.30

七天 2.4000 2.3980 +0.20

三个月 3.0930 3.0920 +0.10

--------------------------------------------------------------(完) (发稿 吕雯瑾；审校 张喜良)

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