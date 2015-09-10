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亚洲 | 2015年 9月 10日 星期四 10:24 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在股市持稳之际守住涨势

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* 亚股脱离稍早低点，标普指数期货目前仅小跌0.15%

* 新西兰央行降息及澳洲就业报告出炉后，澳元/新西兰元浮现买盘，澳元/美元亦受到支撑

* 澳元/美元在0.7000前遭逢卖压，阻力位在0.7020/25(完)

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