澳洲经济指标总览--9月10日

中国金融：中国互联网投资基金成立，工行等认缴首期300亿资金--新华
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
经济指标 时段 最新值 前月(季)值 下次公布时间 商品及服务贸易收支(经季节调整,以当前价格计算) 10月6日 商品及服务收支(亿澳元) 7月 逆差24.6 逆差30.50
出口(较前月) +2% +3%
进口(较前月) 持平 +4%
零售销售(经季节调整,以当前价格计算) 10月2日
(较前月) 7月 -0.1% +0.6%
就业市场(经季节调整) 10月15日 就业人口(较前月变动,万人) 7月 +1.74 +3.85 全职就业人口(较前月变动,万人) +1.15 +1.24
失业率 6.2% 6.3% 就业参与率 65.0% 65.1%
消费者物价指数(CPI) 10月28日 总体CPI(较前季) 第二季 +0.7% +0.2%
(较上年同期) +1.5% +1.3% 澳洲央行截尾均值(较前季) +0.6% +0.7%
(较上年同期) +2.2% +2.3% 澳洲央行加权中值(较前季) +0.5% +0.8%
(较上年同期) +2.4% +2.5%
国际贸易价格指数 10月29日 进口物价(较前季) 第二季 +1.4% -0.2% 出口物价(较前季) -4.4% -0.8%
国际收支(经季节调整,单位为亿澳元) 12月1日 经常帐收支 第二季 赤字190.33 赤字107 商品与服务贸易收支 逆差96.41 逆差37.01
国内生产总值(GDP)(经季节调整实质GDP) 12月2日
(较前季) 第二季 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.0% +2.3% (完)
路透北京1月22日 - 据新华网报导，中国互联网投资基金周日正式成立。该基金经国务院批准设立，由国家网信办和财政部共同发起，以通过市场化方式支持互联网创新发展；基金规划总规模1,000亿元人民币。
路透上海1月22日 - 中国湖南炎陵农商行、聊城农商行等公布2017年同业存单发行计划 ，至此，已有272家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模128,312亿元人民币。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 30 AA-
路透纽约1月20日 - 最近一周投机客连续第二周减持美元净多仓，因 投资者继续削减对美元的过度建仓，且担心美国总统特朗普的贸易和汇率 政策。 根据美国商品期货交易委员会(CFTC)的数据和路透计算，截至1月17 日当周，美元净多仓降至244.4亿美元，前周为249.5亿美元。 特朗普11月胜选后美元大幅上涨，之后因围绕新政府政策的不确定性 ，尤其是其竞选时承诺的一项刺激计划，让美元承压。 美元过去两个月上涨，受益于特朗普有关财政刺激和减税的竞选承诺 ，但在特朗普宣誓就职之前，这种涨势消退。 1月迄今，美元指数跌1.3%，恐创去年3后月以来最大单月跌幅。 “如果美元继续走软，我们将迅速承压，美元多头可能被迫全面投降 ，在当前水准尚未发生这种情况，”哥本哈根Saxo Bank外汇策略部主管J ohn Hardy表示。 “另一方面，如果美元上扬，涨势有可能很快，因为自美联储12月加 息以来多头莫名受挫，讽刺的是，美联储升息变成最近一波美元涨势的终 结，”他补充称。 同